афиша
афиша
Регистрация
Какие смелые мальчишки, какие милые девчонки!

Какие смелые мальчишки, какие милые девчонки!

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова подготовил специальную программу для детей младшего школьного возраста. 

Ребята с 1 по 5 класс смогут принять участие в мероприятии "Какие смелые мальчишки, какие милые девчонки!".

Участникам расскажут о том, как учились мальчики и девочки в конце XIX века, в игровой форме они познакомятся с правилами обучения в мужских и женских гимназиях. На примере произведения А. П. Чехова "Детвора" ребятам расскажут о том, во что играли дети во времена писателя. Школьники вспомнят и классические подвижные игры, которые они научатся работать в команде. 

По окончании мероприятий всех ждут памятные подарки. 

Все вопросы вы можете задать по телефону: 43-65-09

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

3 марта, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
4 марта, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
5 марта, воскресенье
00:00
 В календарь
 В календарь
6 марта, понедельник
00:00
 В календарь
 В календарь
7 марта, вторник
00:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru