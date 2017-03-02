Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова подготовил специальную программу для детей младшего школьного возраста.



Ребята с 1 по 5 класс смогут принять участие в мероприятии "Какие смелые мальчишки, какие милые девчонки!".



Участникам расскажут о том, как учились мальчики и девочки в конце XIX века, в игровой форме они познакомятся с правилами обучения в мужских и женских гимназиях. На примере произведения А. П. Чехова "Детвора" ребятам расскажут о том, во что играли дети во времена писателя. Школьники вспомнят и классические подвижные игры, которые они научатся работать в команде.



По окончании мероприятий всех ждут памятные подарки.



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